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Sedaş'ta Bayrak Değişimi

2 saat önce

Dr. Necmi Odyakmaz, (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İcra Başkanlığı görevine getirildi.

Sedaş'ta Bayrak Değişimi, System.String[]
Dr. Necmi Odyakmaz, (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İcra Başkanlığı görevine getirildi.

10 yıldır (SEDAŞ) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İcra Başkanlığı görevini sürdüren Bekir Sami Güven'in emekliliğe ayrılmasından sonra boşalan koltuğa, Dr. Necmi Odyakmaz geldi. Yapılan açıklamaya göre farklı enerji şirketlerinde önemli görevler üstlenen Dr. Necmi Odyakmaz, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da 1,8 milyon elektrik kullanıcısına elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ'ın İcra Başkanı olarak görev yapacak.

Dr. Necmi Odyakmaz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Dr. Necmi Odyakmaz, yüksek lisansını yine ekonomi alanında New York Üniversitesi'nde, doktorasını ise İktisat alanında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda uzun yıllar çalışan Dr. Necmi Odyakmaz ardından Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) Enerji Uzmanı olarak görev aldı. E.ON Holding'te Regülasyon ve Ekonomik Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Odyakmaz, sonrasında E.ON Ruhrgas Doğalgaz Yönetim Kurulu Üyeliği ve E.ON Türkiye'de Enerji Politikaları ve Regülasyon Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2013-2016 yılları arasında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Market Analizi ve Regülasyon Departmanı Müdürü olan Odyakmaz, yine Enerjisa Holding'te Kurum İlişkileri ve Regülasyon Direktörü olarak görev yaptıktan sonra, SEDAŞ'a gelmeden önce Enerjisa Dağıtım Şirketlerinde Regülasyon, Müşteri Teknik Servisleri ve Ar-Ge Direktörü görevini yürütüyordu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Bekir Sami Güven, Sakarya, Ekonomi
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