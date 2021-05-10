Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni bir iddia daha: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların üçüncüsünü "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz" başlığı ile üçüncü video yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde bulunduğunu ifade eden Peker, Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Peker, "Benim oraya dönmem artık bundan sonra mümkün değil. Gelmem… Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz alın getirin. Ben kendim gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bir önceki videosunda olduğu gibi yine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında konuşan Sedat Peker, Ağar'ın Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov'u öldürtmek için polis katili bir kişiyi Türkiye'ye getirdiğini öne sürdü.

JANDARMA'YA YANIT: CIVIL CIVIL KIZ NASIL ÖLÜR?

Konuşmasında Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili ortaya attığı iddialar üzerine Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı açıklamaya yanıt veren Peker, "Ömrüm devletin içerisinde geçti. Amacım asla devleti kötülemek değil. Dünya yerinden oynasa asla böyle bir şey yapmam. Devlet ebed müddet, devlet kutsal ama devletin içerisinde görev yapan her insanın söylediği kutsal kelam olarak kabul edeceğiz diye bir kanun yok.

O günü şöyle bir hikayeyle canlandıralım: Rahmetli kızcağız (Yeldana Kaharman'dan bahsediyor) Jandarma'ya gidiyor, 'Tolga Ağar'a röportaj yapmaya gittim, bana tecavüzde bulundu' diyor. 'Hanımefendi şikayetinizi aldık, siz doktora gidip konuyla ilgili yarın bir rapor alın' (Jandarmanın cevabı). Ertesi gün 18 yaşındaki kız öldü, kendiliğinden! Cıvıl cıvıl, hayat dolu kız nasıl ölür? 1 gün evvel şikayet eden kız 1 gün sonra öldü! Jandarma komutanı, bir üst komutanını arar, 'yanıma gel' der. Büyük komutan öbür komutana "yav kardeşim zaten kızın psikolojisi iyi değilmiş, ülke zaten gergin, tahkikata gerek yok' der. Tiyatro bu ya! Ayriyeten de 'Sen çok başarılı bir komutansın. İnşallah ileriki zamanlarda iyi bir paşa olacaksın' der. 'Emredersiniz efendim!' (Peker elindeki kağıdı yırtıyor) Hani şikayet, yok, gitti! Bunların sonunda kanuni hiçbir tahkikat olmayacağını, göstermelik tahkikat olsa da hiçbir sonuç alınmayacağını bilmiyorum. Ama vallahi, billahi, tallahi şunu biliyorum: Yenileceksiniz, yaptıklarınız gayrettullaha dokundu, yenileceksiniz." dedi.

"AĞAR, MANSİMOV'U ÖLDÜRTMEK İÇİN POLİS KATİLİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ"

Peker, Ağar'ın bir polisi öldüren kişiyi Mansimov'u öldürmek için Türkiye'ye getirdiğini de iddia ederek, şöyle konuştu:

"Guli, devlet deport etti, Edirne'de organize şube müdürlüğü ile girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu, bu kişinin adamları yaptı, elde delil olmadığı için dava açamıyoruz dediler. Deport Türkiye'ye girmemek üzeredir. Ben o ülkenin başbakanını tanıyorum, Makedonya liderinin evinde misafir oldum, üç gün ihlalden deport aldım, onu kaldıramıyorum, ülkeye giremiyorum. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında olan kişiyi deportu kaldırıp Türkiye'ye getirtti derin devletimizin başı.

"YALANSA BİLEĞİMİ KESERİM"

Böyle bir şey yoksa bileğimi kökünden keserim. Parmaktan vazgeçtim, çolak Sedat olacağım. Bunu cumhurbaşkanı yapamaz, polis katili ya. Mehmet Ağar getirtti bunu. Niçin biliyor musunuz? Mansimov'u öldürmesi için. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz, 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4, 5 ton kokainlerin getirileceği limanlar. Ya Mübariz orada, yaşayan bir insan.

"MANSİMOV DİŞLİ ÇIKTI"

Guli ne oldu biliyor musunuz? Ben Türkiye'de çok güçlüyüm, Mehmet Ağar'la aram iyiydi diyordu, ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin bir milyar dolar olması önemli değil. 5 ton her gemide gelse her biri bir yat limanı alır. Mübariz dişli çıktı, uğraşıyor geri alacağım diye."