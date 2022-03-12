Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti

12.03.2022 17:26
Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti

Yayınladığı videolarla bir dönem sık sık gündem olan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyor. Aylardır ortalarda görünmeyen Sedat Peker'i, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştı. İki küçük kızıyla birlikte poz veren Sedat Peker'in videolarında kullandığı Zülfikar kılıcı kolyesini boynuna takması dikkatlerden kaçmadı.

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ZÜLFİKAR KILICI DETAYI

Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.

Uzun süredir sessizliğe gömülen Sedat Peker'den yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı gözden kaçmadı

PARKA GİTMİŞLERDİ

Özge Peker, geçtiğimiz günlerde ailece parka gittikleri anları da paylaşmıştı. Videoda Peker'in korumalar eşliğinde yürüdüğü görülmüştü.

AHMET KAYA'NIN ŞARKISIYLA VOLTA ATMIŞTI

17 Aralık'ta da hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı.

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SON DAKİKA: Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti - Son Dakika
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