Ünsal Ban Tutuklandı - Son Dakika
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Ünsal Ban Tutuklandı

03.09.2022 21:12
Ünsal Ban Tutuklandı

Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’yla boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.

Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.

Ünsal Ban, Sedat Peker'in AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Karar sonrası gözaltına alınan Ban, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ünsal Ban Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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