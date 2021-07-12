Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

YAĞMALAMA SUÇUNA KARIŞAN 15 KİŞİ GÖZALTINDA

Suç örgütünün bir restoran zincirini yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

CAHİT ÇETİN CİNAYETİYLE İLGİLİ TUTUKLAMA

Anadolu başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker'le bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla, beşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA'nın aktardığına göre polis, firari üç kişiden biri olan S.K.'yı İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklanmıştı. Firari iki şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.