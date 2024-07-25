SEDDK, Aveon Global Sigorta\'nın Sermaye Artırımını Onayladı!

Advertorial Bülten

Bu gelişme ile Aveon Global Sigorta, 2024'ün ikinci yarısına güçlü bir giriş yaparken, sektörde çok daha güçlü bir konuma ulaşacaklarının sinyalini veriyor.

Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül, konuyla ilgili; "Aveon Global Sigorta olarak, hızla değişen ve gelişen sigorta sektörüne ayak uydurmak ve yenilikçi çözümlerle öncülük etmek amacıyla önemli bir adım daha atıyoruz. Bir süredir planladığımız sermaye artışı için , SEDDK ile gerekli tüm yasal süreçleri tamamladık. Bu artışla birlikte mevcut ödenmiş sermayemiz olan 195.000.000 TL'ye ek olarak 500.000.000 TL daha ekleyerek, toplamda 695.000.000 TL'lik sermaye ile sektörde ödenmiş sermayesi en yüksek 6. şirket konumuna geldik. Bu artışla, yatırımlarımız daha güvenle ilerleyecek. Kuruluşumuzdan bu yana acentelerimiz ve müşterilerimiz ile oluşturduğumuz güçlü güven bağımızı artararak devamına, operasyonel verimliliğimizi de artırarak müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan yola çıkarak acentelerimiz ve iş ortaklarımız birlikte yürüyor, birlikte büyüyoruz. Müşterilerimizden gelen olumlu geri bildirimlerin bizi mutlu etmesiile beraber, müşterilerimizin, ihtiyaç duydukları her anda onlara sunduğumuz güvenin karşılığını verebilmek ve onların yanında olabilmek her daim önceliğimiz olmaya devam edecektir." açıklamalarında bulundu.

Aveon Global Sigorta'nın gerçekleştirdiği bu sermaye artışı, şirketin sektördeki konumunu güçlendirirken müşteri memnuniyetini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, yenilikçi yaklaşımları ve dinamik yapısıyla sektördeki öncülüğünü sürdürmeye devam edecek.