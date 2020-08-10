"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Manisa oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yürütülen "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 23. durak Manisa oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Manisa'da son üç yıldır tesisleşme ve sportif faaliyetler anlamında çok ciddi işlere imza attıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde biz de süreçten etkilendik ama bunları on-line antrenmanlarla, evde, geniş alanlarda pandemi kurallarına uyarak yapılan sportif faaliyetlerle aşmaya çalıştık. Şu an 30'u aktif, 122 lisanslı sporcumuz var. Güzel turnuvalara imza attık, altyapıda ciddi çalışmalarımız var, güzel bir salonumuz var, eskrim branşına ait bir salon yapmayı planlıyoruz. Malzeme anlamında da destek vereceğiz."

İldeki eskrim çalışmalarına ilişkin hedefleri aktaran proje konuğu Eskrim İl Temsilcisi İpek İrem Ülkü ise, "2015 yılından bu yana eskrim branşını ilimizde yayıyor ve başarılar elde ediyoruz. Geçen sene veteran sporcumuzla beraber iki Dünya ve bir Avrupa Şampiyonası'na hem ilimizi hem ülkemizi temsilen katıldık. 2018-2019 sezonu bizim için çok başarılı bir seneydi. 10 ve 12 yaş altı ve veteranlar kategorisinde 11 madalyayı ilimize kazandırdık. Amacımız ülkemizi temsil yetkisine sahip sporcular yetiştirip, olimpiyatlara sporcu gönderebilmek ve bayrağımızı göndere çektirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'nın genç eskrimcileri Nisanur Gökkaya, Yusuf Akın, Duru Kayalar, Mehmet Altıntopu, İrem Öz, Elif Şengün, Ömer Coşgun, Kerem Azatlı, Sümeyra Pamuk ve Doruk Üren de eskrimle tanışma hikayeleri, pandemi süreci çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Balıkesir olacak.