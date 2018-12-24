Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Bu Sezon 11 Sahnede Perde Açacak

Şehir Tiyatroları Bu Sezon 11 Sahnede Perde Açacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Bu Sezon 11 Sahnede Perde Açacak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunlar artık Sultangazi ve Üsküdar'da da sahnelenecek.

Tiyatro sezonu boyunca 1 milyon seyirci hedefine ulaşmak adına il genelinde sahne sayısını 9'dan 11'e, haftalık seans sayısını ise 55'ten 70'e çıkaran Şehir Tiyatroları, bu sahneler haricinde daha fazla İstanbullunun tiyatroyla buluşması için şehir içi turne sayısını da artıracak.

Şehir Tiyatroları ilk kez Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde yetişkin ve çocuk oyunları gösterimi yapacak. Daha önce sadece çocuk oyunlarının gösterime sunulduğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise bu sezon yetişkin oyunları sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:49 Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kargo İşçisi, Kanepe Taşıma Bahanesiyle Evine Çağırdığı Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu Fenerbahçe, Antalyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:21:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Bu Sezon 11 Sahnede Perde Açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]