Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatrolarında Tiri İle Nesi Seyirci İle Buluştu

Şehir Tiyatrolarında Tiri İle Nesi Seyirci İle Buluştu

4 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, minik izleyicileri için hazırladığı "Tiri ile Nesi" adlı yeni çocuk oyunu ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Şehir Tiyatrolarında Tiri İle Nesi Seyirci İle Buluştu, System.String[]

Şehir Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Sahnesi mezunlarının " Meddah'ın Hayali" adlı oyunun ardından projelendirdiği ikinci çalışma olan "Tiri ile Nesi" geçtiğimiz hafta sonu Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde perdelerini açtı. Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Emre Basalak'ın uyarlayıp yönettiği oyunun ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını ise Hilal Keleş üstlendi. Oyunda Gençlik Sahnesi mezun kursiyerlerinden Seyit Tokkarabudak ve Eda Eğilmez rol aldılar.

Birbirlerini tanımayan ve sokaklarda gösteri yapan iki acemi oyuncunun, bir yolculuk sırasında karşılaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark etmelerini konu eden oyun, minik misafirlerinin büyük beğenisini kazanarak alkışlarla son buldu.

Dört yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak hazırlanan oyun, sözsüz anlatım tekniği ile sahneleniyor. Öncelikle Eskişehir'e bağlı ilçe ve mahallelerde yaşayan çocuklar için sahnelenecek olan "Tiri ile Nesi" adlı oyun, sezon boyunca şehir tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşmanın yanı sıra gidebileceği tüm ilçe ve mahallerde, çocuklarla buluşturulması düşünülerek projelendirildi. Oyun sezon boyunca perdelerini açmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:25 Kaynak: Bültenler

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