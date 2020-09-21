Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı - Son Dakika

Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.

Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan basın toplantısında, "Küçük kadro, minimal dekor, tek perde" sloganıyla kapılarını açan "Sezon: minimal" kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak izleyiciyle buluşacak oyunlar tanıtıldı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, mart ayında perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatroların, zorlu bir süreçten sonra tekrar izleyiciyle buluşmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Bütün dünyanın salgın tehdidiyle mücadele etmekte olduğunu anımsatan Muratlı, "Bu, bütün sektörleri olumsuz etkiledi ama bizi elbette olumsuz etkilediği gibi biraz daha fazla üzdü. Çünkü salonların coşkusu, alkışların hazzı bambaşka. Tiyatrolarda halkla kucaklaşmadan, omuz omuza değmeden, karşıdaki gülücüğü görmeden aynı tadı alamıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Muratlı, tiyatro oyunlarını dijitalde devam ettirmeye çalıştıklarını ama sahnedeki coşkuyu yaşayabilmek için heyecanla bugünü beklediklerini kaydetti.

"İnsanlar tek yürek oldu ve en çok sanatla birleşti"

Şehir Tiyatrolarının 106 yıllık tarihinde birçok zorluklar yaşadığını fakat her koşulda perdelerini açtığını dile getiren Muratlı, "Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü kurallara uyarak hem oyuncularımız hem seyircilerimiz hem de çalışanlarımız için her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.

Kültür ve sanatın toplum üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Muratlı, şunları söyledi:

"Çok zor günler atlattık maalesef zor günler de yine önümüzde. Fakat bildiğiniz gibi insanlar tek yürek oldu ve en çok sanatla birleştiler. Salonlarda her türlü milletten insan bir araya geldi, şarkılar söyledi. Bu ülkedeki huzurun, barışın, sevginin, uzlaşmanın, toplumun moral ve motivasyonunun artmasının sanatla olacağına inanıyoruz. Şehir Tiyatroları yani Darülbedayi, burası tiyatronun ocağı, bunu en iyi burası yapar diye düşündük ve sezonumuzu açacağız."

Konuşmasında yaptıkları çalışmalara ilişkin istatistik bilgilere de yer veren Muratlı, 16 yeni oyunun prömiyer yapacağı, 31 Ekim'e kadar 218 gösterim gerçekleştirileceğini ve yeni sezon kapsamında 40'ı yetişkin, 10'u çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 oyunun Şehir Tiyatroları sahnelerinde oynanmasının planlandığı bilgisini verdi.

"Bugünün yeni yazarları yarının klasikleri olabilir"

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, "Sezon: minimal" adı verilen repertuvarı açıkladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Oyunlarımızın üçte ikisi yani on tanesi yerli yazarlara ait. Bizim hikayelerimizi, bugün yaşayan, bizim aramızda bulunan yazarlarımız anlatıyor. Bu kurmamız gereken bir dengeydi. Çünkü bugünün yeni yazarları yarının klasikleri olabilirler. Genç yazarların elinden tutmazsak yarın onların klasik olacağının sözünü veremeyiz."

Repertuvardaki 16 oyunun hepsinin Şehir Tiyatrosunda prömiyer yapacağını kaydeden Ergen, repertuvardaki oyunların yanı sıra "Şehir Tiyatroları yazarlarını arıyor" projesine ve Şehir Tiyatrosu olan semtlerde kurulacak gençlik tiyatrolarına ilişkin bilgi verdi.

Şehir Tiyatroları Sahne Yöneticisi Ayşegül İşsever ise keyifli bir sezon olmasını dileyerek, "Koca bir yazı seyircimizle buluşmak için çok yoğun prova süreçleriyle ve bunu planlamakla geçirdik, gerçekten çok zor bir süreçti. Arkadaşlarımız hiç alışık olmadığımız bir düzende prova yapmak zorunda kaldılar ama seyircimizle karşılaşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından oyunlarda yönetmen ve yazar olarak çalışan sanatçılar da sahneye gelerek fotoğraf çektirdi.

Şehir Tiyatroları'nın 29 Eylül'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Antigone", "I·figenya", "Veba", "Kutlama", "Zehir", "Kahvaltıya Kalsana", "Ru¨stemogˆlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Kısraklı Kadın", "Gec¸it", "Yaftalı Tabut", "Kimse O¨yle S¸eyleri Konuşmuyor Artık", "O¨ldu¨n Duydun Mu?", "Sen I·stanbul'dan Daha Gu¨zelsin", "Melek" ve "Hayat Der Gu¨lu¨mserim" oyunları yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Muratlı, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi         
19:03
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei