Şehirler arası yolcu otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren kişi, aynı otobüsle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Şehirler arası yolcu otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren kişi, aynı otobüsle hastaneye ulaştırıldı

11.05.2022 19:06
Şehirler arası yolcu otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren kişi, aynı otobüsle hastaneye ulaştırıldı

Samsun'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüsün şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Samsun'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüsün şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Murat Yiğitoğlu'nun kullandığı 61 AES 417 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum çevre yolunda epilepsi nöbeti geçirmeye başladı.

Yiğitoğlu, Samsun-Ankara kara yolunun İskilip Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak hastayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Otobüsün hastanenin nizamiye kapısından sığmaması üzerine klinik destek personelince sedyeye alınan hasta, acil servise taşındı.

Bu sırada kendine gelen hastanın acil servis doktorlarına, sık sık epilepsi nöbeti geçirdiğini, duruma alışık olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söylediği, hasta kaydı oluşturmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Hasta bırakıldıktan sonra otobüs, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi.

Öte yandan otobüsün hastaneye gidişi ve hastanın taşındığı anlara ait görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), terminal ve hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Epilepsi, Ankara, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehirler arası yolcu otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren kişi, aynı otobüsle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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