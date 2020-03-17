Şehit aileleri çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit aileleri çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Şehit aileleri çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı

7 saat önce

Van'da, Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalarak şehit olan 9 askerin yakınları, 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı.

Van'da, Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığın altında kalarak şehit olan 9 askerin yakınları, 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı.

Çığda şehit olan jandarma astsubay çavuş Fatih Karagöz, jandarma uzman çavuşlar Muammer Keskin, Oğuzhan Ulaş Avcı ve Özen Akçam, uzman onbaşılar Tarkan Karaca, Ramazan Süslü, Mesut Deniz, Osman Karaca ve Cihat Erat'ın aileleri, çocuklarının görev yaptığı birlikler ile şehit düştükleri çığ noktasını görmek istedi.

Talebi kabul eden Jandarma Genel Komutanlığı, farklı illerde yaşayan aileleri uçakla Van'a götürdü.

Sabah saatlerinde çığın düştüğü Bahçesaray kara yoluna giden aileler, çocuklarının şehit olduğu yerde duygusal anlar yaşadı, gözyaşı döktü.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'ten olayla ilgili bilgi alan aileler, ardından çocuklarının görev yaptığı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yukarı Narlıca, Kayaboğazı karakollarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua eden aileler, evlatlarının silah arkadaşlarıyla bir araya geldi, sohbet etti.

Çocuklarının kaldığı odaları gezen, Türk bayrağıyla örtülü yataklarını gören aileler, karakolların bahçesine fidan dikti.

Şehitler için kurbanların kesildiği programda Tuğgeneral Yiğit ve komutanlar, acılı ailelere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Şehit aileleri çığ bölgesinde duygusal anlar yaşadı

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:39 Kaynak: AA
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