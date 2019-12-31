Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika

Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri

7 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

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Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.


Ziyaretler çerçevesinde il merkezinde ve Şemdinli ilçesinde bulunan şehit aileleri ziyaret eden Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kent merkezinde ikamet eden Hakkari'nin en yaşlısı olan şehit Şerif Keskin'nin annesi 80 yaşındaki Fatma Keskin'i evinde ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Kaya; "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanettir. Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıyorlar. Siz geride kalan şehit yakınları bize şehitlerin bir emanet olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir." dedi.


Şemdinli ilçesindeki şehit aileleri ziyaretleri Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve beraberindeki ASDEP personeli tarafından gerçekleştirildi. Sivil Şehit Menderes Özer'ın babası Mehmet Emin Özer ve Şehit Emin Er'in babası Hamza Er'i ziyaret ettiler. Şehit ailesine çeşitli hediyeler sunan Müdür Kaya ve beraberindekiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın selamlarını ilettiler.


Ziyaretlere Şehit yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İş ve İşlemlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve ASDEP Personeli eşlik etti. - HAKKARİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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