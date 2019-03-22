Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesini Ziyaret Ettiler

Şehit Ailesini Ziyaret Ettiler

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Kaymakamı Hasan Çiçek,Tunceli ili Hozat ilçesinde 28 Haziran 1992 tarihinde şehit olan Hasan Ali Soysal'ın ailesini ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Ailesini Ziyaret Ettiler, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesi Kaymakamı Hasan Çiçek, Tunceli ili Hozat ilçesinde 28 Haziran 1992 tarihinde şehit olan Hasan Ali Soysal'ın ailesini ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Vural İlçeye bağlı Düşecek köyünde ikamet eden Şehit Hasan Ali Soysal'ın ailesini evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlediler.

Asayiş ve huzuru sağlamak için güvenlik güçlerinin canı pahasına mücadele verdiğini belirten Kaymakam Çiçek, " Dileriz ülkemizde barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi eksiksiz ve daim olsun. Ama hainler var. Acımasız ve kalleş düşmanlar var. Kurşunun nereden geleceği belli olmuyor. Fedakarlıkların en büyüğü vatan uğrunda can vererek şehit olmak ve gazi olmaktır. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" İfadelerini kulandı.

Şehit ailesi, Kaymakam Çiçek' e ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

Kütahya, Hasan Çiçek, Ali Soysal, Yaşam
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