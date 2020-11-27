Şehit askerin adına kütüphane oluşturdular - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Ultraslan taraftar grubu tarafından Şehit Er Ömer Özavcı adına Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphane açıldı.

Ultraslan Dilovası taraftar grubu tarafından Şehit Er Ömer Özavcı adına Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı. Açılışa şehidin ailesinin yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkan Vekili Edip Bingöl, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Said Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğretmenler ve Ultraslan Dilovası Taraftar Grubu Başkanı Ümit Kara ile yönetimi katıldı. 3 yıl önce Muğla'da vatani görevini yaptığı sırada arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan Ömer Özavcı'nın adının verildiği kütüphanenin açılışının ardından taraftar grubu şehidin mezarına giderek dua okudu.