Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi - Son Dakika

Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi

6 saat önce

Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi.

Şehit Astsubay Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi, System.String[]

Suriye'de şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün naaşı Bingöl'e getirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiklerden biri olan Bingöllü Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün (25) naaşı askeri uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Burada şehidin naaşını babası Ramazan ve Annesi Süphan Ögütcü'nün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve silah arkadaşları karşıladı.


Şehidin naaşı yarın öğle namazına müteakip defnedilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi. - BİNGÖL

Suriye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
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