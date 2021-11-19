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Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2021 13:30

ŞIRNAK'ta askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞIRNAK'ta askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Cihan Geçit (32) için cuma namazı sonrası Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze namaza kılındı.  Törene, şehidin annesi Handan Geçit, babası Recep Geçit, eşi Umut Geçit, 5 yaşındaki kızı İrem Geçit'in yanısıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara

Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

Şehit Cihan Geçit'in cenazesi helallik almak için Büyükçekmece'deki evine götürüldü. Ardından Geçit Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.


Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı

Ömer Duruk Camii, Astsubay, Tören, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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