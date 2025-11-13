Şehit Emre Altıok\'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Azerbaycan- Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" sözleri yürek dağladı.

ŞEHİT BABASINDAN KAHREDEN PAYLAŞIM

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında bulunan askerler arasında yer alan Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) da şehit oldu. Şehidin naaşının Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılacak cenaze töreni için bugün 11.00'de Samsun Çarşamba Havalimanına getirilmesi bekleniyor.

"ŞEHİT BABASI OLDUM NE MUTLU BANA"

Şehidin babası İsa Altıok, yarınki cenaze töreni öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Oğluyla bir fotoğrafını paylaşan İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" dedi.

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit Altıok'un cenazesi, Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.