Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi - Son Dakika
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

14.11.2025 12:28
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı.

Azerbaycan'dan kalkış yapan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve diğer tüm şehitler için Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında devlet töreni düzenlendi.

BABASININ CENAZESİNİ OYUNCAĞINA SARILARAK BEKLEDİ

Törenin ardından memleketlerine gönderilen Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı. İki çocuk babası Şehit Kaplan'ın 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi. Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM'DA DEFNEDİLECEK

Şehit Kaplan'ın cenazesi karayolu ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği'nin cenazesi de memleketi Çorum'a gönderildi. Cenazeler, Cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.

Kaynak: İHA

