Şehit Bilal Özcan Parkı törenle açıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan ve şehit Bilal Özcan'ın adı verilen park törenle açıldı.

Pazaryeri ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı, 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komando Asteğmen Bilal Özcan adına Şehit Zafer Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde yaptırılan park düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Şehit babası Ali Osman Özcan'ın katkısı ile oluşturulan parka yardım severler de katkıda bulundular.

Şehit Bilal Özcan Parkı'nın açılışını; İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Şehit Bilal Özcan'ın babası Ali Osman Özcan, annesi Sadiye Özcan, şehidin eşi Fatma Betül Özcan, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan yaptı. Açılış öncesi Kaymakam Çırak ve Başkan Tekin, şehidin babası Ali Osman Özcan, annesi Sadiye Özcan'a teşekkür belgesi ve tablo takdim etti.

Öte yandan Şehit Bilal Özcan'ın adını taşıyan İstanbul'da bir okul ve bir park da bulunuyor. - BİLECİK