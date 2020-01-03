Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı

7 saat önce

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele ederken şehit düşen Sözleşmeli Er Berkay Işık, son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele ederken şehit düşen Sözleşmeli Er Berkay Işık, son yolcuğuna uğurlandı. Şehit'in annesine top arabası arkasında yürürken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eşlik etti. Üzgün olduğunu söyleyen, şehidin babası Ali Işık, "Vatan sağ olsun" dedi.

Pençe-3 harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Berkay Işık için İkitelli cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda üst düzey askerin yanı sırada çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri, şehidin babası Ali Işık, annesi Hayriye Işık ve ağabeyi Tolga Işık kabul etti. Şehidin, geçtiğimiz hafta ağabeyinin düğünü için İstanbul'a geldiği, 2 yıldır asker olduğu ve son 3 aydır da Kuzey Irak'ta görevli olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki şehidin yakınları cenaze sırasında uzun süre göz yaşı döktü.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ali Işık, gazetecilere verdiği röportajda, üzgün olduğunu ifade ederek, " Vatan sağ olsun, 1 gün önce konuştuk nöbetteydi. Nöbeti bittikten sonra biz tekrar ulaşmaya çalıştık ama o arada şehit olmuş. Nasılsınız iyi misiniz diye konuştuk. Annesine çok düşkündü annesini çok arardı. Kendisi severek gitti. Biz karşı çıktık ama kendisi çok istedi" dedi.

BAKAN SELÇUK VE ŞEHİDİN ANNESİ KOL KOLA YÜRÜDÜ

Kılınan cenaze namazının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile şehidin annesi Hayriye Işık, top arabasının arkasından yan yana yürüdü. Bakan Selçuk'un duygu dolu anlar yaşadığını görülürken şehit annesini teselli etti.

Şehit cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ta götürüleceği öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)

Berkay Şahin, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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