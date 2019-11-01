Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi.



17 Ekim tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk anısına Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü Köyü İlköğretim Okulu tarafından ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk ile şehidin kardeşleri Erdem ve Erdoğan Öztürk ile birlikte ağaç dikti.



Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, okul idaresi ve öğretmenlerde katıldı. - BİTLİS