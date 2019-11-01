Son Dakika Haberleri: Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği
Son Dakika Güncel Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği

Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği

8 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi.


17 Ekim tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk anısına Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü Köyü İlköğretim Okulu tarafından ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk ile şehidin kardeşleri Erdem ve Erdoğan Öztürk ile birlikte ağaç dikti.


Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, okul idaresi ve öğretmenlerde katıldı. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Eren Öztürk anısına ağaç dikme etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]