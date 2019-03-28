Son Dakika Haberleri: Şehit Eşinden Millet İttifakı Adayına Tepki: "Benim Eşim, Hendek Olaylarında Şehit Oldu.

Şehit Eşinden Millet İttifakı Adayına Tepki: "Benim Eşim, Hendek Olaylarında Şehit Oldu.

7 dakika önce

Şehit eşinden Millet İttifakı adayına tepki: "Benim eşim, hendek olaylarında şehit oldu.

Şehit Eşinden Millet İttifakı Adayına Tepki:
Şehit eşinden Millet İttifakı adayına tepki: "Benim eşim, hendek olaylarında şehit oldu. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz"
Millet İttfakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit aileleri için verilen kahvaltıda kendisini, "Yavrumu babasız bırakanlarla bir oldunuz?" diye eleştiren şehit eşine 'Provakasyon için gelmiş' dedi

ADANA - Millet İttfakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit aileleri için verilen kahvaltıda kendisini, "Yavrumu babasız bırakanlarla bir oldunuz?" diye eleştiren şehit eşine 'Provokasyon için gelmiş' dedi.
CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit aileleri için bir otelde kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya, 12 Nisan 2016'da Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek de katıldı.
Gülcan Demiryürek, konuşma yapan CHP'li Zeydan Karalar'a "Benim eşim, hendek olaylarında şehit oldu. Benim ve başka ailelerin çocukları babasız kaldı. Şu an bu hendek olayını yapanlarla birlikte olmanızı nasıl açıklayacaksınız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz" diye sordu.
Bunun üzerine Zeydan Karalar, "Neden geldin o zaman? Boşver onlar provokasyon için gelmişler" diye cevap verdi.
Şehit eşi Gülcan Demiryürek salonu terk ederken Karalar'ı savunan partililerde şehit eşine tepki gösterip, "Yuh, edepsiz, ahlaksız" diyerek hakaretlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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