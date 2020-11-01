Şehit komiser yardımcısı Güler adına Kocaeli'de oluşturulan kütüphane doğum gününde açıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler adına Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oluşturulan kütüphane dualarla açıldı.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneğince şehit Güler adına Kartepe Karatepe Ortaokulunda kütüphane açılmasına karar verildi.

Bağışlar sonucunda toplanan 500'ün üzerinde kitap ve 5 bilgisayarın bulunduğu kütüphanenin açılışı, şehit Güler'in doğum gününde dualarla yapıldı.

Açılışın ardından şehit ailesi ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.

"Gülşah çok kitap okurdu"

Açılışta konuşan anne Emine Güler, mutlu, onurlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kızının, ailesine hep gurur yaşattığını ifade eden Güler, "Allah vesile olanlardan razı olsun. Bu kütüphanede inşallah hayırlı evlatlar yetişecek. İnşallah devletimizi ve milletimizi yönetecek nesiller yetişir. Gülşah, seri kitaplar okurdu. Resimle ilgili kitapları çok var. Sonra özel harekata geçti, onunla ilgili kitapları var. Kitaba çok düşkündü, çok kitap okurdu. Gülşah, kendini geliştiren, araştıran bir kızdı. Gençlerimiz de örnek alıp okusunlar." diye konuştu.

Baba Hüseyin Güler de Türkiye'deki insanların, şehidine her zaman sahip çıktığını dile getirerek, kızının adına Kocaeli'de bir kütüphane yapılmasının kendisini onurlandırdığını kaydetti.

Bu okuldan vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetişeceğini aktaran Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Şehitlerimiz için ne yapsak az"

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Bozdoğan ise 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde suçsuz, günahsız insanların üzerine bombalar atıldığını hatırlattı.

Şehitler için ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Dernek yönetimi olarak Gülşah şehidimizin adının yaşaması ve onunla birlikte gelecek nesillerin okuması için kütüphane oluşturduk. Buradan yetişecek öğrencilerimiz, ülkemizi yönetecek ve hain terör örgütlerine fırsat vermeyecektir." ifadelerini kullandı.