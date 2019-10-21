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Şehit Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu babaevinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda törenin düzenleneceği Nurdağı Hurşit Camisi önüne getirildi.

Törene şehidin annesi Pakize, babası Ökkeş ve eşi Bahar Önek, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Nurdağı Kaymakam Vekili olan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında "Adı güzel Muhammed'im, canım." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önek'in naaşı, Hurşit Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Muhammed Önek'in bir çocuk babası ve 5 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit olmuş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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