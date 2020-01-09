ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI - Son Dakika
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ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI

14 dakika önce

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI, System.String[]

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık (26)  için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Melek Şanlı, üniforma giyerek asker selamı verdi. Şehidin tabutuna nişanında giydiği takım elbise ve Fenerbahçe atkısı örtüldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde dün akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık için Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NİŞANLISI ÜNİFORMA İLE ASKER SELAMI VERDİ

Dört kardeşten biri olan Erol Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye ait atkı bırakıldı. Şehidin tabutuna kapanan şehidin annesi Halise Yanık ve nişanlısı Melek Şanlı, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyerek asker selamı veren nişanlısı Melek ile bir başka akrabası genç kız gözyaşı döktü. Nişanlısının ardından gözyaşı döken Melek Şanlı, "Yüzüğümü hala çıkarmadım. Parmağımda duruyor" dedi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,-


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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