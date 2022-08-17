Ali ve Ferdane Özdemir çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hudut Karakolu, Gazi Özdemir, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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