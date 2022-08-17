Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2022 18:23
Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, memleketi...

Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine askeri helikopter ile getirildi.

Şehit Özdemir için Sorgun Belediye Meydanında ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin,

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Ali ve Ferdane Özdemir çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi.

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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Şehit ateşi Sorgun'a düştü Şehit ateşi Sorgun'a düştü
Kaynak: İHA

Hudut Karakolu, Gazi Özdemir, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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