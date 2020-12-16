Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki - Son Dakika

Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

16.12.2020 21:37

Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun etkisiz hale getirilen saldırganla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki yakınları, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun etkisiz hale getirilen saldırganla ilgili konuşmasına tepki gösterdi.

Eski CHP İlçe Başkanı ve şehidin amcası Durdu Göl, partinin ilçe binasında düzenlenen ve şehit babası Osman Göl'ün de katıldığı basın toplantısında, Tanrıkulu'nun açıklamalarının kendilerini incittiğini söyledi.

Amca Göl, Kahramanmaraş'ta 3 Aralık'ta şehit olan yeğeninin acısını halen yaşadıklarını ve aile olarak Tanrıkulu'nu kınadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tanrıkulu'nun CHP'de bir daha siyaset yapmaması için ilçemizde bir imza kampanyası başlattık. Bugün olmasa da bu gerçekleşene kadar takipçisi olacağız. Bizleri acıtan ve üzen Tanrıkulu için Düziçi halkına bu kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Düziçi merkez ve beldelerinde yapacağımız kampanya sonunda toplanan imzaları genel merkeze göndereceğiz. Buradan tekrar Tanrıkulu'nu kınıyorum."

CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen de Sezgin Tanrıkulu'nun konuşmasını, "Zamansız, yersiz ve tutarlılığı olmayan bir açıklama" şeklinde tanımlayarak, "Ben sizleri anlıyorum, acımız büyük. Biz şehidimizi hastaneden beri takip ettik. CHP'nin aslında niyetinin böyle bir şey olmadığını bildirmek isterim. Zamansız ve yersiz çıkışların ezikliğini her beraber yaşıyoruz. İlçe teşkilatı, il teşkilatı ve tüm seçilmişler olarak ben hepinizden özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından imza kampanyası başlatıldı. İlk imzaları şehit Göl'ün yakınları attı.

Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin, 3 Aralık'ta Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti.

Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve yaralı olarak yakalanan zanlı M.K. ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binasında ölmüştü.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da etkisiz hale getirilen saldırganın ölümüyle ilgili konuşma yapmıştı.

Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Polis Memuru, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kupa maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında oynayamayacak Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu         
22:03
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in asistiyle Lille'in Dijon karşısındaki ilk golünü attı         
21:37
Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti Panelvan minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti         
21:18
Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı Tıraş olan husumetlisini öldürmek için berbere kurşun yağdırdı: 1 kişi yaralandı         
20:41
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 22:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit polis memuru Barış Göl'ün ailesinden CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei