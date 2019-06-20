Şehit polisin adı çevik kuvvet binasına verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Ali Sevim'in adı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasına verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Ali Sevim'in adı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasına verildi.

Açılış törenine, Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Müftüsü Bekir Gerek, şehidin eşi Demet ve oğlu Eyüphan Sevim, annesi Fatma ve babası Eyüp Sevim, yakınları ile İl Emniyet Müdür yardımcıları katıldı.

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yaptığını belirtti.

"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve daha parlak yarınlara ulaşabilmesi için, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sürekliliği büyük önem taşıyor." diyen Çakacak, "İşte bu noktada başta Emniyet Teşkilatımız olmak üzere tüm güvenlik birimlerimize büyük görevler düşmektedir. Polis Teşkilatımız, 174 yıllık bilgi ve deneyimiyle, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde büyük başarılara imza atmaktadır."

Şehit ailelerinin vatana ve millete emanet olduğuna ifade eden Vali Çakacak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehidimiz Ali Sevim'in adını yaşatacak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimizde sağlanan huzur ve güven ortamının devamı için gece gündüz demeden çalışan emniyet personelimize kolaylıklar diliyorum."

Şehit Polis Memuru Ali Sevim'in bu vatan için yaptıklarının örnek olmasını dileyen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Biliyoruz ki, şehitler diridir. Sevgili Ali kardeşim 6 aylıkken bize emanet ettiği Eyüphan 3 yaşına girdi. O, Türk polisine senin emanetindir. Herkese nasip olmayan bu şerefli şehitlik makamına ulaştığın için ailen, eşin, çocuğun ve bizler seninle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle; başta şehidimiz Ali Sevim olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit Polis Memuru Ali Sevim Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkemizin teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şehidin eşi Demet Sevim, eşiyle gurur ve onur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bende burada sizlere vatanı, bayrağı, milleti ve bizler için canını feda eden bir yiğidin eşi olarak, eşimin çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne isminin verilmesinden dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz; bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız' Bu ayete inanarak Ali'min hep bizimle olduğuna inanıyorum. Ben Ali'mi çok özledim ama adının geçtiği her yerde, her şeyde onun yaşadığına bir kere daha inanıyorum. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Vali Çakacak ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Ardından yeni binanın içerisini gezen Vali Çakacak, Şehit Polis Memuru Ali Sevim adına düzenlenen anı köşesinin de açılışını gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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