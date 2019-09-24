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Şehit Topçu Teğmen Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı

35 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topçu Teğmen Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Dinçer'in naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.

Bu sırada, baba Ali, anne Zübeyde ile şehidin eşi Şerife Dinçer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü, şehitten helallik istedi.

Annesi tarafından tabutun yanına getirilen, şehidin geçen yıl dünyaya gelen kızı Mina da babasının fotoğrafına dokundu.

Şehidin eşi Şerife Dinçer, kızına; "Kızım bak baban gidiyor. Hadi veda et." diye seslendi. Anne Zübeyde Dinçer ise "Canım oğlum. Ben sana nasıl veda edeyim." diyerek gözyaşı döktü.

Dinçer'in cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun, Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazına müteakip Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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