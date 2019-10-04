Şehit Uzman Çavuş Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te defnedildi.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'taki morgdan alınarak askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi'nin avlusuna getirildi.



Burada düzenlenen törene, şehidin babası Osman Dinç, annesi Zeynep Dinç, eşi Seher Dinç, 3 çocuğu ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Dinç'in fotoğrafını öpen şehidin yakınları ağıtlar yaktı.

Bünyamin Dinç'in naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.