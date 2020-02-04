Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar'da toprağa verildi

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı Afyonkarahisar'da toprağa verildi, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan şehidin naaşı, ambulansla Sandıklı ilçesindeki Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki babaevine getirilerek helallik alındı.

Burada şehidin babası Ali ile kardeşi Abdullah Orhan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Orhan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tekrar ambulansa konularak, ilçe merkezindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada şehidin babası Ali ile kardeşi Abdullah Orhan'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

İkindi namazının ardından düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, ilçe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Anne Fatma Orhan'ın, sağlık nedenleri dolayısıyla cenaze törenine katılamadığı öğrenildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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