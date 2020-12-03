Şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi Hatay'daki törenin ardından Mardin'e uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi Hatay'daki törenin ardından Mardin'e uğurlandı
03.12.2020 14:27
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, Hatay'daki törenin ardından memleketi Mardin'e uğurlandı.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, Hatay'daki törenin ardından memleketi Mardin'e uğurlandı.
Hatay Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutan Vekili Ufuk Bilgen, İl Emniyet Müdür Vekili Ozan Gün ve protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve öz geçmişinin okunmasının ardından şehit Altun'un naaşı memleketi Mardin'e gönderildi.
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