Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması Şehidin naaşının uğurlanması Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce...
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Şehidin yakınları
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması
Şehidin naaşının uğurlanması
Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı. (2)
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