Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Hacıobası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı.
Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Gardaşım, bayramın mübarek olsun." diye seslendi.
Şehit Uzman Çavuş Altunyurt'un naaşı, daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı
İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 19:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]