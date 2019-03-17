Şehit Uzman Çavuşlar Çakır ve Temel İçin Hakkari'de Tören

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, 16 Mart 2019 tarihinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. 1'i kadın, 12 teröristin etkisiz hale getitirildiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır ile Taşkın Temel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.



Şehit Piyade Uzman Çavuşlar Çakır ve Temel'in cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra şehit uzman çavuşlar Çakır ve Temel'in cenazeleri ambulanslarla Van'a götürüldü.



Van'da, basına kapalı düzenlenecek uğurlama töreninin ardından, şehit uzman çavuşlardan Yaşar Çakır'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya, Taşkın Temel'in cenazesi Gümüşhane'ye askeri uçaklarla gönderilecek. - Hakkari

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