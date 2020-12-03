Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)

03.12.2020 17:17
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİSuriye'nin Afrin Gazaviye Üs Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un (27) cenazesi, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepealtı Mahallesi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin Afrin Gazaviye Üs Bölgesi'nde PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un (27) cenazesi, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepealtı Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, şehidin ailesi ve çok sayıda katıldı. Törende şehidin babası Şükrü Altun, 3 ay önce evlendiği Esra Altun, kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılıp, Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un cenazesi, dualarla toprağa verildi. Defin işleminin ardından saygı atışı yapıldı.

Tören sonrası Vali Demirtaş, şehidin babası Şükrü Altun'a tabuta sarılan Türk bayrağını teslim etti.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2)

Mehmet Altun, Piyade, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Mardin'e uğurlandı (2) - Son Dakika


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