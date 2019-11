Şehit Uzman Mert Kaya geçen sene bahçeden yediği meyve karşılığında bu notu bırakmıştı

Şehidin yediği kiraz ve eriğin karşılığında bıraktığı notu alan bahçe sahibi Engin Yağcı:

"Görev başındayken şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük. Allah ailesine sabırlar versin"

Şehit Uzman Çavuş Kaya, geçtiğimiz yıl girdikleri bir bahçeden yedikleri meyveler karşılığında "Abi hakkını helal et" notu ile bir miktarda para bırakmıştı

BİLECİK - Bilecik'te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yiyerek küçük not ile birlikte bir miktarda para bırakmıştı.

Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkiinde yapacakları uygulama öncesi yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G., idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarpmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mert Kaya şehit olmuş ve ailesinin yaşadığı Mersin'de toprağa verilmişti.

Çok duygulanmıştı

Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya geçen yıl mayıs ayında devriye esnasında Bilecik merkez Deresakarı köyünden Erenköy-Kuyubaşı köyü yolu üzerindeki bir bahçede erik ve kiraz yiyerek, "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktarda para bıraktık" diye bir not bırakmıştı. Bahçe sahibi Engin Yağcı, bir erik ağacı üzerinde sallanan bir yazı görerek, o zaman İHA muhabirine verdiği röportajda, "Geçen kiraz toplamaya geldiğimde erik ağacında bu kağıdı buldum. Dikkatimi çektiği içinde 10 lira 50 kuruş para vardı. İçinde bir not bulduk. Üzerinde telefon numarası vardı. Arkadaşı aradım. Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini, erik yiyebileceklerini, para koymalarına gerek kalmadığını, para bırakmamalarını, bıraksalar da kabul etmeyeceğimi söyledim. O da 'Allah razı olsun' dedi ve teşekkür ederek 'Bundan sonra geçerken ağabey yeriz, Allah razı olsun' dedi" diye konuşmuştu.