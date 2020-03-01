Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Ulu Cami önündeki meydana getirildi.

Burada şehidin kardeşleri Emre, İbrahim, baba Hüseyin ve anne Hatice Yılmaz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından Ulu Cami'de öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakalı Fatih Dönmez, aileye başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve Bakan Dönmez'in yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:25 Kaynak: AA
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