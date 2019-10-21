Şehit Yüzbaşı Çevik, şehadetinin 3. yılında anıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, üçüncü şehadet yıl dönümünde anıldı.



Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, 20 Ekim 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı'nda bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Çevik'in şehit olmasının üzerinden üç yıl geçerken, şehit yüzbaşı için anma töreni düzenlendi.



Anma programı Şehit Oğuz Özgür Çevik'in Aliağa Şehitliği'nde bulunan kabir ziyareti ile başladı. Şehitlikte yapılan duaların ardından Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde program yapıldı. Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ve 'Şehitler Tepesi Boş Değil' isimli video gösterimi ile başladı.



Programın açılış konuşmasını Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Erdurmuş yaptı. Erdurmuş, vatanın tarihe sığmayan kahramanların omuzlarında yükselmeye devam edeceğini ve sonsuza kadar var olacağını belirtti.



Konuşmaların ardından öğrenciler, Şehit Oğuz Özgür Çevik için yazdıkları şiirleri ve kompozisyonları okudu. Şehit Oğuz Özgür Çevik'in en sevdiği türkü sahnede seslendirildi, dualar edildi. Program, Şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nde anı defterinin imzalanması ve yemek dağıtılması ile son buldu.



Yoğun ilgi gören programa; Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR