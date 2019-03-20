Son Dakika Haberleri: Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi'nin Açılışı Yapıldı

Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi'nin Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Gaziantep'in İbrahimli Mahallesi'nde yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi gerçekleştirilen açılış organizasyonu ile hizmete girdi.

Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi'nin Açılışı Yapıldı, System.String[]
Gaziantep'in İbrahimli Mahallesi'nde yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi gerçekleştirilen açılış organizasyonu ile hizmete girdi.

Gaziantep'te art arda önemli spor ve kültür merkezlerini faaliyete geçiren Şehitkamil Belediyesi son olarak İbrahimli Spor Merkezi'ni hizmete açtı. Yoğun katılım ve görkemli bir törenle yapılan açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gaziantep'te İbrahimli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi geniş katılımlı bir organizasyonla açıldı. Açılışa AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan ve spor merkezi hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi 5 bin metre kare alan üzerine kurulmuştur. Burası daha önce uzay çatılı pazar yeri olarak kullanılmıştı. Daha sonra buradaki pazarı kaldırarak Güvenevler Mahallesi'ne taşıdık. Buradaki yapıyı da milli eğitim camiasıyla istişare ederek bölgedeki okullarımızın spor salonlarının olmaması nedeniyle burayı spor merkezi yapmaya karar verdik. Daha önce öğrencilerimiz yazın sıcakta, kışın da soğukta spor yapamıyorlardı. Biz de normal şartlarda açık olan bu pazar yerine kapatarak içerisinde 5 adet salon olan bir spor merkezine çevirdik. Bu merkezde nitelikli bir basketbol sahası, bir badminton sahası ve dört ayrı salon bulunmakta. Ayrıca küçük çocuklarımız için de jimnastik salonu var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahimli Spor Merkezi'nin açılışı yapılırken akabinde protokol üyeleri ve vatandaşlar spor merkezini gezdiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:09 Kaynak: İHA

Gaziantep, Şehitkamil, Güncel
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