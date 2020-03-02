Şehitler, Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı - Son Dakika
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Şehitler, Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı

6 saat önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Şehitler, Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı, System.String[]

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Kapı'da bir araya gelen, kentteki spor kulüplerine bağlı 130 kayak sporcusu açtıkları devasa Türk bayrağı ve ellerindeki bayraklarla 2 bin 650 metre yükseklikten kayakla indi.

Sporcular daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk askerine uzanan ellerin kırılmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye'nin haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacağını aktaran Özdoğan, hiçbir şehidin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir de etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, "Hain saldırıda şehit olan askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına bu faaliyeti yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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