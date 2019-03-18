Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özalp ilçesinde Kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda devam eden törende, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Fetullah Ayyıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Çanakkale Savaşı slayt gösterisi, öğrencilerin şiir okuması ve "Çanakkale" adlı tiyatro oyunun sahnelendiği törende, ilçe genelinde düzenlen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Muharrem Taş, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, şehit yakınları, kurum amirleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Saray ilçesindeki tören de kaymakamlık binası önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda devam eden törende, Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sahnelendi.

Tören, şiir ve kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Aydın ve beraberindekiler törenin ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

Saray, Özalp, Çanakkale, Güncel
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