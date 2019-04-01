Şehrin Gözde Sanat Buluşması Etkinliği "Conrad Talks"

Nisan ayında Türkiye'nin En İddialı Koleksiyonerlerini Ağırlıyor

4 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da Lobby Lounge alanında gerçekleşecek; Belkıs Aksoy, Öner Kocabeyoğlu, Sarp Evliyagil ve Mustafa Taviloğlu gibi Türkiye'nin en iddialı koleksiyonerlerinin konuk olacağı; Gazeteci ve Sanat Eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in ise moderatörlüğünü üstleneceği Conrad Talks, koleksiyoner ve zaman ilişkisi üzerine çok özel bir etkinliğe imza atıyor.

Lobisindeki sanat eserleri ile ziyaretçilerine adeta bir müzedeymiş hissi yaşatan Conrad İstanbul Bosphorus, kültür ve sanat dünyasından isimleri konuk ettiği Conrad Söyleşileri'ne Nisan ayında da devam ediyor. 4 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da, birbirinden kıymetli sanat eserlerine ev sahipliği yapan Lobby Lounge alanında Sanat Eleştirmeni ve Sanatatak kurucusu Ayşegül Sönmez'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Conrad Talks, bu kez ilhamını sanatı biriktirenlerden, koleksiyonerlerden alıyor.

Türkiye'nin en iddialı koleksiyonerlerinden Belkıs Aksoy, Öner Kocabeyoğlu, Sarp Evliyagil ve Mustafa Taviloğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı Conrad Talks'ta "Zamanın ruhunun koleksiyonerin ruhuyla ilişkisi nasıldır? Kim kimi etkisi altına alacaktır? Zaman-koleksiyoner etkileşimi kendiliğinden mi gelişir?" gibi sorulara yanıt aranacak.

"Zaman bir koleksiyonun ilacı ve aynı zamanda zehri olabilir" diyen Ayşegül Sönmez, zaman/koleksiyoner ilişkisini şu sözlerle yorumlamaya devam ediyor "Burada toplayıcının, biriktirme eyleminden şahsi olmasını beklemememiz gerekir. Ama bir kez toplamak, biriktirmek, geleceği tasarlayarak gelecek fikrinden yoksun bir şekilde yapılamayacağı için koleksiyonerin zamanı, kendine mahsus bir zamandır. Tıpkı anlık seçimleri, bazı eserlere çekilişi bazı eserlere daha da çok çekilişinde olduğu gibi"

Conrad İstanbul Bosphorus, renovasyon sürecinden sonra lobisinde sergilediği eserlerle sadece misafirlerinin değil; sanat severlerin gönlünde de ayrı bir yer edindi. Sanata olan ilgilileri ile bilinen Aksoy ailesinin sanat koleksiyonunda yer alan Hüseyin Avni Lifij, Halil Paşa, Canan Tolon, Faruk Cimok gibi ünlü Türk ressamlarının önde gelen eserleri, Conrad Istanbul Bosphorus'un adeta bir sanat müzesini andıran lobisinde Conrad'ın seçkin misafirleriyle buluşuyor.