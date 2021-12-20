Üye Girişi
"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın SSM'de açılıyor - Son Dakika

"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın SSM'de açılıyor

20.12.2021 13:11

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından düzenlenen "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından düzenlenen "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin basın toplantısında SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, serginin hikayesini anlattı.

Nazan Ölçer, sergi için Fransa'dan 3 büyük eserin getirildiğini belirterek, "Bugün sıra dışı bir sanatçıyı (Abdülmecid Efendi) tanıtacağız. Çünkü 76 yıllık yaşamında dünyanın değişimine şahit olan bir hanedan mensubu, onu biz bunun dışında bir sanatçı olarak biliyoruz. 19. yüzyıl sonunda tarihini başlattığımız Türk resim sanatının çok seçkin ve ayrıcalıklı bir şahsiyetidir." dedi.

Abdülmecid Efendi'nin resim dışında edebiyat gibi diğer sanat dallarına da ilgi duyan bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Ölçer, Abdülmecid Efendi'nin Türk resminin kurumsallaşmasında öncülük ettiğini ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucusu ve hamisi olduğunu söyledi.

Ölçer, Abdülmecid Efendi'nin hattatlığıyla ilgili de ayrı bir proje yapacaklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sergiye kendi koleksiyonumuzdan 6 eserle başladık. Onun çalışmalarına mercek tuttuk. Resim yaparken yola çıkışından başlayıp duraksadığı, sonraya bıraktığı ve sonra tamamladığı dönemlerine odaklandık. Böyle bir bilimsel çalışmayla başladı her şey. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi'nin laboratuvarlarında çalıştık. Bütün bu iş birlikleriyle yola çıktığımızda bugünü hayal etmiştik ve çok mutluyum ki bu gerçekleşti."

"Sanatın kapsayıcı, bütünleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise sergilerin arka planında çok güzel hikayelerin ve gayretli çalışmaların yer aldığına dikkati çekerek, "Toplumsal kalkınmanın omurgası olarak gördüğümüz kültür, sanat ve eğitim gibi her alanda öncü ve örnek olmak misyonumuza devam ediyoruz. Sanatın kapsayıcı, bütünleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz." dedi.

Alper, Sabancı Holding olarak sanattan vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini dile getirdi.

"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisiyle sanat ortamında derin izler bırakmış, pek çok sanatçı ve kurumun hamiliğini üstlenmiş ressam Abdülmecid Efendi'nin hayatını ve sanatını yakından tanıma imkanı olacağını dile getiren Cenk Alper, serginin farklı ülke ve şehirlerden getirilen tablo ve belgelerden oluştuğunu belirtti.

SSM Galeri 3'te yer alan sergi, 1 Mayıs 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi yarın SSM'de açılıyor
Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi yarın SSM'de açılıyor
Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi yarın SSM'de açılıyor
Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi yarın SSM'de açılıyor
Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi yarın SSM'de açılıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Abdülmecid, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi' sergisi yarın SSM'de açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
14:17 Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
14:17 Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil
13:57 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı
13:44 Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor         
15:23
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın SSM'de açılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement