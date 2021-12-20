"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın SSM'de açılıyor - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından düzenlenen "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin basın toplantısında SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, serginin hikayesini anlattı.

Nazan Ölçer, sergi için Fransa'dan 3 büyük eserin getirildiğini belirterek, "Bugün sıra dışı bir sanatçıyı (Abdülmecid Efendi) tanıtacağız. Çünkü 76 yıllık yaşamında dünyanın değişimine şahit olan bir hanedan mensubu, onu biz bunun dışında bir sanatçı olarak biliyoruz. 19. yüzyıl sonunda tarihini başlattığımız Türk resim sanatının çok seçkin ve ayrıcalıklı bir şahsiyetidir." dedi.

Abdülmecid Efendi'nin resim dışında edebiyat gibi diğer sanat dallarına da ilgi duyan bir sanatçı olduğuna vurgu yapan Ölçer, Abdülmecid Efendi'nin Türk resminin kurumsallaşmasında öncülük ettiğini ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin kurucusu ve hamisi olduğunu söyledi.

Ölçer, Abdülmecid Efendi'nin hattatlığıyla ilgili de ayrı bir proje yapacaklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sergiye kendi koleksiyonumuzdan 6 eserle başladık. Onun çalışmalarına mercek tuttuk. Resim yaparken yola çıkışından başlayıp duraksadığı, sonraya bıraktığı ve sonra tamamladığı dönemlerine odaklandık. Böyle bir bilimsel çalışmayla başladı her şey. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi'nin laboratuvarlarında çalıştık. Bütün bu iş birlikleriyle yola çıktığımızda bugünü hayal etmiştik ve çok mutluyum ki bu gerçekleşti."

"Sanatın kapsayıcı, bütünleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise sergilerin arka planında çok güzel hikayelerin ve gayretli çalışmaların yer aldığına dikkati çekerek, "Toplumsal kalkınmanın omurgası olarak gördüğümüz kültür, sanat ve eğitim gibi her alanda öncü ve örnek olmak misyonumuza devam ediyoruz. Sanatın kapsayıcı, bütünleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz." dedi.

Alper, Sabancı Holding olarak sanattan vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini dile getirdi.

"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisiyle sanat ortamında derin izler bırakmış, pek çok sanatçı ve kurumun hamiliğini üstlenmiş ressam Abdülmecid Efendi'nin hayatını ve sanatını yakından tanıma imkanı olacağını dile getiren Cenk Alper, serginin farklı ülke ve şehirlerden getirilen tablo ve belgelerden oluştuğunu belirtti.

SSM Galeri 3'te yer alan sergi, 1 Mayıs 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek.