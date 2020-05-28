Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor - Son Dakika

Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra yarın camiler yeniden ibadete açılacak.

Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra yarın camiler yeniden ibadete açılacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile bir araya gelerek, iki belediyenin bu süreçte alacağı tedbirleri ve daha sonraki günlerde birlikte yapacağı çalışmaları değerlendirdi.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile bir araya gelerek, korona virüs kısıtlamaları sonrasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin iki belediyenin yapacağı çalışmaları değerlendirdi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu'nun da hazır bunduğu görüşmede, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği masaya yatırıldı.


Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uyum içinde çalıştığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Malumunuz yarın camilerimiz Cuma namazı ile tekrardan ibadete açılıyor. Bu kapsamda daha önce bir görüşme gerçekleştirdik. Şehzadeler ilçemizdeki camilerimizi ekiplerimiz kendi aralarında paylaştılar. Camilerimizin bir kısmında yapılacak olan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Bir kısmında da Şehzadeler Belediyesi olarak biz bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah en güzel şekilde, huzur içinde tedbirlere riayet ederek yarın uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazımızı kılmış olacağız. Gerek pandemi sürecindeki gerekse diğer hizmetlerimizde olsun sürekli fikir alışverişi içerindeyiz. Destekleri, katkıları ve yaptıkları hizmetler için Manisa Büyükşehir Başkanvekilimize, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hemşehrilerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum."


Yeni hizmet binasına taşınan Şehzadeler Belediyesi'ne hayırlı olsuna daha önce gelemediğini ancak her konuda telefonla Başkan Çelik ile görüştüklerini ve yaşanan problemlere çözüm bulduklarını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise şöyle dedi: "Camilerin açılmasının ardından, lokanta ve kahvehanelerimizin açılması gündemde. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz ile bunları görüşüyor, esnaf ve vatandaşlarımıza yardımcı olma planları yapıyoruz. Yarın camilerimizde yaşanabilecek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Zor günleri bu şekilde atlatacak inşallah çok daha güzel günler göreceğiz." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler ve büyükşehir normalleşme süreci için güç birliği yapıyor - Son Dakika

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