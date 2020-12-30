Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular - Son Dakika

Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular

30.12.2020 11:01
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Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, dünyanın pek çok ülkesinden şeker hastaları, ameliyat için Türkiye'nin yolunu tutuyor.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, dünyanın pek çok ülkesinden şeker hastaları, ameliyat için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Şeker ameliyatlarının Türkiye dışında Japonya, Brezilya, Hindistan ve Singapur'da da yapıldığını söyleyen Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, "Türkiye uzman hekim ve hastane yeterliliğine bağlı olarak bu branşta oluşturduğu kalite ile lokomotif ülke konumunda" dedi.

Koronavirüs salgınında risk grubunda olan şeker hastaları, 'şeker ameliyatı' olmayı tercih ediyor. Bu amaçla da başta Avrupa ülkeleri olmak üzerine farklı ülkelerden gelen şeker hastaları, Türk hekimlerine ameliyat olup, sağlığına kavuşuyor.

"HASTANIN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilmesi işleminin 'şeker ameliyatı' olarak isimlendirildiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, "Obezite ameliyatlarındaki amaç hastanın kilosunu kontrol altına almak iken şeker ameliyatlarında ise hastanın şekerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Normal ve hafif kilolu kişilere de şeker ameliyatı yapılabilir" dedi.

"TÜRKİYE LOKOMOTİF ÜLKE KONUMUNDA"

Tüm diyabetik hastalara değil sadece Tip2 diyabetlilere de 'şeker ameliyatı'nın yapılabildiğini dile getiren Kaplan, "Şeker ameliyatları Türkiye dışında Japonya, Brezilya, Hindistan ve Singapur'da da yapılıyor. Türkiye uzman hekim ve hastane yeterliliğine bağlı olarak bu branşta oluşturduğu kalite ile lokomotif ülke konumunda. ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Rusya, Özbekistan ve Katar gibi birçok ülkeden şeker hastaları ameliyatla tedavi için bizi tercih ediyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre Covid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 40'ının diyabetik hastalığı da bulunuyor. Bu dönemde şeker hastaları ameliyatlı tedaviyi seçerek rahatsızlıklarını kontrol altına alıp, pandemi sürecini daha risksiz atlatabilmek için yoğun başvurularda bulunuyor" diye konuştu.

"KALİTESİNE GÜVENDİĞİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİM"

Yaklaşık 20 yıldır Tip2 diyabetik hastası olduğunu ve şeker sevisinin kontrol edilemediğini söyleyen 58 yaşındaki Hindistan asıllı ABD vatandaşı Malkit Sidhu, "İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda Türkiye'de şeker ameliyatı yapıldığını öğrendim. Bir ay önce ameliyat oldum. Şeker seviyem 350'lerden 120'lere indi. Durumum her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Bu ameliyatı Türkiye'de yaptırdığım için çok memnunum. Sağlık kalitesine güvendiğim için Türkiye'yi seçtim" dedi.

"TÜRK DOKTORLARINI KENDİME DAHA YAKIN HİSSETTİM"

Senelerdir şeker hastalığına bağlı kilolarıyla sorun yaşadığını söyleyen 41 yaşındaki Alman  İsrafil Canoğlu, "Almanya'da koronavirüsten yaşanan yoğunluktan dolayı tedavim sürekli ertelendi. İşverenim de şeker hastalığıma bağlı yaşadığım sorunlardan dolayı sürekli şikayet ediyordu. Artık sağlığıma kavuşmam gerekiyordu. Abim de Türkiye'de ameliyat olduğu için kendimi Türk doktorlarına daha yakın hissettim" ifadelerini kullandı.


Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular
Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular
Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular
Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular

Koronavirüs, Hindistan, Türkiye, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular - Son Dakika


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