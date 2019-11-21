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Sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezine ödül

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından filtre sektöründe ilk ve tek Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen Şampiyon Filtre, Ar-Ge Merkezi Belgesini Ankara'da düzenlenen törenle aldı.

Sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezine ödül, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından filtre sektöründe ilk ve tek Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen Şampiyon Filtre, Ar-Ge Merkezi Belgesini Ankara'da düzenlenen törenle aldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesini alan firma, 2018 yılı içerisinde tamamlanan 12 projesi ve 2019 yılında da yürütülen 15 aktif projesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.


Genel Müdür Selma Yılmaz, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülü, Türkiye'de filtre sektöründe verilen tek ödül olarak kayıtlara geçerken, ödüle layık görülen Ar-Ge Merkezi İskenderun'da ilk ve tek olma özelliği bulunuyor.


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülünü alan Genel Müdür Selma Yılmaz, Ar-Ge'ye ve teknolojiye yatırım yaparak ülke ekonomisine, son tüketiciye inovatif hizmetlerle katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. - HATAY

Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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