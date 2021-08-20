Sel bölgesine Hendek'ten 3'üncü yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Hendek Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere temel gıda ürünleri ve su yardımlarının 3'üncü seferini yaptı.

Yoğun yağış sonrası afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya Hendek'ten gıda ve su yardımı yapılmaya devam ediyor. AFAD'tan gelen bilgiler ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan yardımlar hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılıyor. Afet sonrasında fabrikalardan yüklenerek hazırlatılan temel gıda maddesi ve sular vakit kaybetmeden AFAD'a teslim edilmişti. Bu kapsamda bir yardım tırı daha Hendek ilçesinden yola çıktı. Dün akşam saatlerinde yola çıkan tırdaki malzemeler Kızılay tarafından afetzedelere dağıtılmak üzere AFAD'ın depolarına teslim edilecek.

Hendek Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Yardımlaşma duygusu içinde yapılan organizasyonlar sadece ve sadece AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bölgeyle irtibat halindeyiz. Bildirim yapılması halinde ihtiyaç duyulan malzemeler tedarik ediliyor. Yardımların amaca ulaşması büyük önem taşımaktadır. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA