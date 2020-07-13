Sel felaketi ile ilgili Artvin Valiiği'nden açıklama - Son Dakika

Sel felaketi ile ilgili Artvin Valiiği'nden açıklama

Sel felaketi ile ilgili Artvin Valiiği'nden açıklama Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan heyelan sonrası Artvin Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi.

Sel felaketi ile ilgili Artvin Valiiği'nden açıklama

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ARTVİN - Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan heyelan sonrası Artvin Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada meydana gelen heyelan da ölü sayısının 4 olduğu söylenirken açıklama ise şöyle;

"12 Temmuz 2020 tarihinde saat 19: 30 sıralarında Artvin- Erzurum Karayolu'nda meydana gelen heyelan/sel sonrasında, Yusufeli Baraj inşaatı çalışanı Musa Taşdemir kendi aracı ile seyir halinde iken sel/heyelan anında aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak istemiş, ancak sele kapılması sonrasında yaralı olarak şirket çalışanları tarafından kurtarılmış ve işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta yolda hayatını kaybetmiştir. Heyelan sonucu Artvin- Erzurum Devlet karayolu 57. km si Su Kavuşumu -1 Tüneli noktasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup halen yol açma çalışmaları sürdürülmektedir.

Ayrıca, Dün akşam saatlerinde Yusufeli- Demirkent Köyünden Mustafa SÖNMAZ ile eşi Müşerref ve çocukları Salih'in içinde bulunduğu 08 YC 813 plakalı araçtan haber alınamadığının öğrenilmesi söz konusu bölgede Arama Kurtarma Köpek Unsurları, AFAD ve Şantiye yetkililerince derhal arama/kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Yürütülen arama/kurtarma faaliyetleri esnasında 13 Temmuz 2020 günü saat 13: 30 sıralarında şantiye arazisi içindeki toprak yığınları altında kayıp 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araca ulaşılmıştır. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde gelmiş olup adli tahkikat sürdürülmektedir. Heyelan sonrası şantiye alanı içerisinde çok sayıda özel şahıslara ait araçlar ile şantiyeye ait iş makinası/araçlar sele kapılarak toprak altında kalmıştır. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait gerekse işletmeye ait iş makinalarıyla yol açma ve enkaz altındaki araçların tahliyesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgemizde yağışların yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın meteorolojiden yapılan uyarılar konusunda hassas olmaları önem taşımaktadır" denildi.

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketi ile ilgili Artvin Valiiği'nden açıklama - Son Dakika
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